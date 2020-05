Aste: oltre 1.500 lotti all'incanto da Gonnelli

(ANSA) - FIRENZE, 22 MAG - Oltre 1500 lotti, tra libri a stampa dal XV al XX secolo, manoscritti, autografi, foto, documenti musicali, stampe, disegni e dipinti sia antichi che moderni, saranno battuti nella vendita all'incanto online organizzata dal 26 al 28 maggio dalla casa d'aste Gonnelli di Firenze.

Tra i lotti figura una nutrita sezione dedicata a Firenze e alla Toscana, tra cui il Mondo Festeggiante di Moniglia del 1661, opera celebrativa per le nozze di Cosimo III e Margherita Luisa d'Orleans e la Raccolta delle piante dei poderi che compongono la fattoria di Spicchio del signor principe D.

Giuseppe Rospigliosi del 1790. Inoltre, in sostegno alla lotta per l'emergenza del Covid-19, una percentuale delle vendite della sezione dedicata a Firenze e Toscana sarà devoluta a favore dell'ospedale di Santa Maria Nuova.

Tra i libri a stampa dal XV al XX secolo segnalata una ricca sezione di edizioni della Divina Commedia, dalla celeberrima Comedia con l'esposizione di Landino e Vellutello del 1578 (base 1400 €) fino all'edizione Valdonega con le illustrazioni di Dalì (base 2500 €). Numerose anche le opere del Tasso e del Boccaccio, con edizioni dal 1500 al 1900 (basi da 200 € a 4000 €). Tra i libri d'artista opere con illustrazioni di Dalì - il Decameron, Tristano e Isotta e Hamlet per citarne alcuni - la cartella Marino from Shakespeare (base 5000 €), con 8 acquetinte originali di Marino Marini e quella Portefeuille de quatre eaux fortes con 4 acqueforti di Giorgio De Chirico (base 2400 €).

Nella sezione autografi lettere di D'Annunzio, carte della famiglia Medici e Malaspina, autografi di regnanti (Luigi XIV, Maria Teresa d'Austria, Napoleone III ecc.), importanti nomi della letteratura italiana (Moravia, Pascoli, Capuana, Croce ecc.) e un album di firme e dediche del ristorante romano l'Escargot (tra queste Maria Callas, Pasolini, Sean Connery, Ringo Starr, Renato Guttuso ecc.). (ANSA).