Pisa, piazza movida a numero chiuso

(ANSA) - PISA, 21 MAG - Stop alle 24 per tutte le attività dei locali di piazza delle Vettovaglie, epicentro della movida pisana, e accesso contingentato a non più di 200 persone. Lo stabilisce un'ordinanza del sindaco di Pisa Michele Conti, in vigore da domani al 31 luglio.

L'atto, spiega una nota del Comune, "è stato predisposto sulla base della facoltà riconosciuta ai sindaci dal Decreto legge del 16 maggio, che permette di individuare aree pubbliche interdette, in cui potrà essere disposta la chiusura temporanea al pubblico, nei casi in cui sia impossibile assicurare la distanza di sicurezza". Nella piazza saranno istituiti "varchi ad accesso controllato presidiati per i primi giorni dai vigili urbani e successivamente da personale addetto alla vigilanza".