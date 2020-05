Musei: Uffizi riaprono il 3 giugno

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Le Gallerie degli Uffizi di Firenze riaprono al pubblico: giovedì 28 maggio è in programma l'apertura di Palazzo Pitti e mercoledì 3 giugno sarà la volta degli Uffizi. Lo ha annunciato il direttore Eike Schmidt in occasione, questa mattina, della riapertura del Giardino di Boboli.

"Anche se eravamo pronti su tutta la linea - ha detto Schmidt - abbiamo declinato queste aperture seguendo alla lettera le indicazioni del comitato tecnico scientifico: prima i musei all'aperto, come Boboli, quindi quelli piccoli, con meno di centomila visitatori all'anno, infine i più grandi , come gli Uffizi. Ovviamente abbiamo predisposto tutte le misure previste in funzione antiCovid e tese a garantire il distanziamento sociale". (ANSA).