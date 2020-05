Monumenti e museo Opera Duomo Firenze gratis fino 31 maggio

(ANSA) - FIRENZE, 21 MAG - Riaprono ai visitatori dal 22 maggio i monumenti del Duomo di Firenze, con prenotazione online fino al 31 maggio per entrare gratuitamente: lo ha annunciato Luca Bagnoli, presidente dell'Opera di Santa Maria del Fiore, in una conferenza stampa oggi al Museo dell'Opera del Duomo. Le prenotazioni, ha spiegato, sono aperte dal 21 maggio sul sito web dell'Opera.

"Dovremo riorganizzare la nostra attività quotidiana - ha detto Bagnoli - l'esempio forse più importante è il passaggio dal biglietto unico per il complesso monumentale a biglietti per singolo monumento, con prenotazione. Questo ci permetterà di contingentare gli ingressi, e mantenere il distanziamento, anche con accortezze tecniche innovative". Il riferimento è al dispositivo che sarà fornito ai visitatori, e che una volta indossato segnala vibrando e illuminandosi che è stata superata la distanza minima consentita.

Terminata l'offerta gratuita, i biglietti costeranno 10 euro per il museo, 5 per il Battistero, 15 per la Cupola e sempre 15 per il Campanile di Giotto. Bagnoli ha spiegato che "abbiamo messo prezzi più alti per le salite perché lì la possibilità di accesso è estremamente ridotta", a causa delle norme sul distanziamento. (ANSA).