Bimbi in lockdown creano 370 cupole su 'mito' Brunelleschi

(ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Sono circa 370 le 'Cupole fantastiche' di forme, colori e materiali diversi - disegni ma anche modellini - provenienti da Firenze, ma anche dal resto d'Italia e dall'estero realizzate dai bambini durante il lockdown: la sfida era stata lanciata dalla Fondazione architetti di Firenze con il patrocinio del Comune e la partecipazione dell'Opera di Santa Maria del Fiore in occasione dei 600 anni della Cupola del Brunelleschi.

E oggi, nel giorno esatto in cui, 600 anni fa, presero avvio i lavori per l'opera simbolo della città e del Rinascimento, sono stati annunciati i vincitori del contest: il primo premio è andato ad Alice, 12 anni di Firenze, "per aver saputo interpretare simbolicamente il ruolo dell'Architettura nel suo rapporto con la natura e l'ambiente, esprimendo un messaggio di speranza". Fra i premi assegnati ci sono ingressi per la Cupola del Duomo e per il museo di Palazzo Vecchio, libri sull'opera di Brunelleschi e zainetti, matite, pennarelli, tempere e altro materiale didattico. Sul blog dell'iniziativa, https://architetturefantastiche.blogspot.com/, sono visibili tutti i lavori del concorso. (ANSA).