Biblioteche: patrimonio Georgofili disponibile su WorldCat

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAG - Dopo l'inserimento nel Servizio bibliotecario nazionale, l'Accademia dei Georgofili, la storica istituzione fiorentina che si occupa di agricoltura, ha deciso di aderire anche a reti bibliotecarie internazionali, al fine di dare maggiore visibilità al proprio patrimonio librario e offrire nuovi strumenti di ricerca per studiosi di tutto il mondo. Così da questo mese la biblioteca dei Georgofili è stata resa disponibile sul catalogo WorldCat dell'Online computer library center (Oclc), la più grande banca dati bibliografica del mondo, con oltre 75.000 tra biblioteche, università e altre istituzioni partecipanti. "Dai 44.497 record bibliografici inseriti, ben 31.649 (oltre il 70%) - spiega l'Accademia - sono risultati nuovi, quindi un materiale unico in possesso dell'Accademia dei Georgofili. Un grande arricchimento per la comunità scientifica mondiale e una notevole opportunità per i l'Accademia di essere valorizzata per il suo inestimabile patrimonio librario".

L'iniziativa, si spiega ancora, "rientra in un programma pluriennale con cui i Georgofili intendono promuovere la cultura storica, implementare gli strumenti di ricerca, curare progetti di comunicazione e realizzare reti di iniziative con altre storiche istituzioni culturali che operano nel settore dell'ambiente e dell'agricoltura". (ANSA).