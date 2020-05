Toscana, codice giallo per pioggia

(ANSA) - FIRENZE, 18 MAG - Codice giallo per pioggia e temporali anche forti sul Centro e Sud della Toscana a partire dalle 18 di lunedì 18 maggio e per tutta la giornata di martedì 19, fino alla mezzanotte. Lo ha emesso la Sala operativa unificata della protezione civile in conseguenza di una perturbazione in formazione sul Tirreno- Dal tardo pomeriggio di lunedì, fino alle prime ore di martedì, saranno possibili rovesci e locali temporali, più probabili sul Sud della regione e sull'Arcipelago. Nella mattinata del 19 attenuazione dei fenomeni, mentre dal pomeriggio sono nuovamente attesi rovesci e temporali sparsi, più probabili e frequenti sulle zone Centro meridionali e orientali della regione. Potranno essere possibili colpi di vento e grandinate in concomitanza dei temporali. (ANSA).