Covid, 35 nuovi casi e 5 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 17 MAG - In Toscana sono 9.948 i casi di positività al Coronavirus, 35 in più rispetto a ieri e superiori ai 30 registrati il giorno precedente. Tredici di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici della Regione Toscana. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Si registrano 5 nuovi decessi: 2 uomini e 3 donne con un'età media di 67,2 anni che portano a 984 il totale dei deceduti dall'inizio dell'epidemia. I guariti crescono del 2,9% e raggiungono quota 6.162 (il 61,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono 2.802, il 4,8% in meno di ieri. La Toscana si conferma al 10mo posto in Italia come numerosità di casi. 2.521 persone sono in isolamento a casa, con sintomi lievi o asintomatici (-122 rispetto a ieri). Sono 9.095 (-58) le persone isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati. Si riducono i ricoverati nei posti letto Covid, che sono 281 (-20), di cui 67 in terapia intensiva (più 1 rispetto a ieri).