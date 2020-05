Cade col parapendio, ferito

(ANSA) - CAMAIORE, 17 MAG - Un 70enne è rimasto ferito cadendo con il parapendio in località Marignana, nel comune di Camaiore (Lucca). Nella caduta il parapendio si è impigliato nelle fronde di un albero e questo ha salvato da conseguenze gravi l'uomo che non avrebbe riportato ferite serie. Il 70enne, un medico dell'ospedale Versilia, è stato portato con l'elicottero Pegaso all'ospedale Cisanello di Pisa in codice giallo. Sul posto sono intervenuti anche altri mezzi del 118 e la polizia. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio e inizialmente erano stati attivati soccorsi in codice rosso che è stato poi 'declassato' a giallo.