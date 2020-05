Pitti Immagine lancia Pitti Connect, online da giugno

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Nasce Pitti Connect, piattaforma digitale pensata per potenziare il networking e il business delle fiere, online già da fine giugno. E' una nuova idea di Pitti Immagine pensata per anticipare e integrare le manifestazioni fieristiche che si svolgeranno a settembre, tra cui Pitti Uomo previsto da 2 al 4 settembre.

La piattaforma permetterà agli espositori dei saloni di Pitti Uomo, Pitti Bimbo, Pitti Filati, Fragranze e Super di aumentare la propria visibilità, attivare contatti commerciali ed essere supportati nel ricevere ordini, rispettando le tradizionali tempistiche della campagna vendite in anticipo sull'apertura dei saloni a settembre. Dall'altra parte i buyers potranno fare scouting e ricerca assistita, contattare gli espositori, pianificare incontri, e visionare le collezioni in video chat o attraverso uno showroom virtuale con funzionalità avanzate. La community dei buyers di Pitti Uomo conta 90.000 utenti registrati e certificati, 33.000 di Pitti bimbo e 25.000 di Pitti Filati. (ANSA).