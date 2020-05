Fase 2: estetiste in piazza a Firenze, regole per riaprire

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Allo slogan 'La bellezza non si chiude' un gruppo di estetiste ha manifestato oggi pomeriggio in piazza del Duomo a Firenze per chiedere regole certe sulla riapertura dei loro centri. Le manifestanti, una decina, hanno inscenato un flah mob, esponendo cartelli e con le braccia allargate per mantenere la distanza di sicurezza interpersonale.

"Si parla di una possibile riapertura dei nostri centri il 18 maggio ma ad oggi dalle istituzioni, in particolare dalla Regione, non sappiamo come poter riaprire - ha spiegato la portavoce del gruppo 'Estetiste Toscana' Tiziana Brizi -.

Vogliamo riaprire in sicurezza e perciò abbiamo bisogno di notizie certe e non frammentarie. Ci devono dare le necessarie direttive". Per Brizi, "i nostri centri sono già a sicuri dal punto di vista igienico per tutti i protocolli che siamo chiamate a seguire. Oggi siamo in piazza pacificamente come imprenditrici, senza associazioni di categoria che stanno facendo comunque un ottimi lavoro. Vogliamo risposte e se non le avremo torneremo a manifestare anche nei prossimi giorni".

(ANSA).