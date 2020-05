Coronavirus: 27 nuovi casi e 5 decessi in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 13 MAG - Sono 27 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana rispetto a ieri, quando erano stati 15. Il totale sale così a 9.829. Cinque di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici intrapresa dalla Regione Toscana. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente.

Crescono del 6%, pari a 300, i guariti e raggiungono quota 5.302 (il 53,9% dei casi totali). In totale eseguiti 189.026 test, 4.175 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.649. Gli attualmente positivi sono oggi 3.563, il 7,2% in meno di ieri. Si registrano purtroppo 5 nuovi decessi - un uomo e quattro donne con un'età media di 78,2 anni -, arrivando a 964 morti dall'inizio dell'epidemia.

Complessivamente poi 3.207 positivi sono in isolamento a casa mentre altre 9.589 sono anch'esse isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: oggi sono complessivamente 356, 23 in meno di ieri (meno 6,1%), di cui 72 in terapia intensiva. Tra i guariti 1.345 lo sono "clinicamente", 3.957 (+229 persone, più 6,1% ) a tutti gli effetti.