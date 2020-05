Ciclismo: Ulissi prolunga, fino al 2022 con la UAE Emirates

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - Diego Ulissi non lascia, ma anzi raddoppia. Il 30enne corridore toscano ha firmato un nuovo accordo che gli consentirà di correre per la UAE Emitares fino al termine della stagione 2022. "Sono molto contento per aver rinnovato il contratto - le parole di Ulissi -. Sono anni che vesto la maglia di questa squadra, tanto che ormai è diventata per me come una seconda famiglia. Mi auguro di continuare a far parte del progetto dell'UAE Emirates nelle prossime stagioni, dando come sempre il 100%. Stiamo lavorando tutti bene e i risultati delle scorse annate lo confermano. Ringrazio Mauro Gianetti e Matxin per aver sempre creduto in me, ma anche tutto lo staff che mi mette nelle condizioni di dare il massimo in ogni occasione". (ANSA).