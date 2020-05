Il Bisonte festeggia 50 anni

(ANSA) - FIRENZE, 12 MAG - Il 2020 segna un traguardo importante per la griffe Il Bisonte, storico marchio fiorentino di pelletteria fondato da Wanny Di Filippo. Il marchio celebra i suoi primi cinquanta anni e non rinuncia ai festeggiamenti: inizieranno a giugno con la presentazione - esclusivamente online - della speciale collezione ''50thOn!'' dedicata all'anniversario. Le celebrazioni proseguiranno fino alla fine dell'anno con un progetto dedicato all'ambiente curato dal direttore creativo del marchio Felice Limosani.

Tutto iniziò nel 1970 quando Wanny Di Filippo, oggi ambasciatore del brand, avviò un piccolo laboratorio artigianale a Palazzo Corsini, affacciato sull'Arno, dove ancora oggi ha sede l'azienda, dal 2019 di proprietà della giapponese Look holdings. Di Filippo chiamò poi il suo brand il Bisonte perchè "innamorato" di questi animali: "Rappresentano pace e forza insieme".

"Le celebrazioni del 50° anniversario, saranno un tributo alle maestranze del territorio che ancora oggi rappresentano l'anima de Il Bisonte, ma anche un lascito a Firenze che ci ha dato tanto. - dice l'ad Luigi Ceccon -. La nostra produzione usa conce vegetali dagli anni 80'. Oggi più che mai questa sensibilità ed eccellenza produttiva costituisce un impegno reale. A breve presenteremo con la città di Firenze, un progetto a sostegno dell'ambiente che rappresenta uno dei nostri valori primari: fare qualcosa di bello che resti nel tempo". (ANSA).