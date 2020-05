Museo tessuto di Prato riapre il 19 maggio

(ANSA) - PRATO, 11 MAG - Riaprirà il 19 maggio il Museo del Tessuto di Prato. E proroga la mostra 'Pinocchio nei costumi di Massimo Cantini Parrini dal film di Matteo Garrone' fino al 25 ottobre.

"Siamo pronti per ripartire adottando tutte le misure di sicurezza per assicurare la salute dei visitatori, come previsto dal decreto del Governo" sottolinea in una nota Francesco Marini, presidente della Fondazione Museo del tessuto. Per Marini e per il direttore del Museo Filippo Guarini è poi "una grande soddisfazione poter annunciare la proroga della mostra" su Pinocchio "proprio a ridosso della celebrazione della cerimonia della consegna dei David di Donatello, che si è tenuta in streaming l'8 maggio scorso, visto che il film Pinocchio ha ottenuto ben cinque statuette, tra cui quella per i costumi andata a Massimo Cantini Parrini per la quarta volta. Un motivo in più per il pubblico per tornare a visitare la mostra".

(ANSA).