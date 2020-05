Covid, solo 13 nuovi casi,8 i morti

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - Sono 9.787 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 13 in più di ieri e in calo rispetto ai 28 del giorno precedente. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. Si registrano 8 nuovi decessi, 3 uomini e 5 donne con un'età media di 82 anni, che portano a 950 le vittime dall'inizio della pandemia. I guariti crescono del 1,7% e raggiungono quota 4.764 (il 48,7% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 179.469, 1.261 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 1.684. Gli attualmente positivi sono oggi 4.073, l'1,8% in meno di ieri.

L'indice di contagiosità rimane stabilmente sotto 0,6. Così l'ultimo bollettino della Regione Toscana.