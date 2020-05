Calcio: ripresi i lavori allo stadio Franchi a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 11 MAG - "Stamani ho fatto un sopralluogo allo stadio Franchi per verificare la ripresa dei lavori, che sono ripartiti, riguardano" le curve "e il risanamento delle strutture in cemento armato". Lo ha detto, in Consiglio comunale a Firenze, l'assessore allo sport Cosimo Guccione dopo il sopralluogo di questa mattina.

Al Franchi i lavori erano cominciati dalle scale elicoidali delle due curve e ora è in corso l'intervento di impermeabilizzazione dei gradini delle rampe. Il recupero dei pilastri e delle travi della curca Ferrovia è quasi concluso e nei prossimi giorni si passerà ad eseguire lo stesso tipo di intervento alla Fiesole. L'investimento dell'amministrazione è di 375mila euro.

Guccione ha visionato anche i lavori al campo Cerreti, nel quartiere di Campo di Marte, e successivamente ha incontrato Leonardo Fabbri, l'atleta fiorentino che nel 2021 parteciperà ai Giochi olimpici di Tokyo. (ANSA).