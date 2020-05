Toscana: 38 nuovi casi, 15 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Risalgono i nuovi casi di contagio da Coronavirus in Toscana: sono 38 (+ 0,4%) rispetto ai 26 registrati ieri e anche mercoledì scorso. Il totale da inizio epidemia sale così a 9.721. I guariti crescono a loro volta: + 3,6%, pari a 147 (tutti virali) e arrivano a essere 4.199 (il 43,2% dei casi totali): gli attualmente positivi sono oggi 4.592. Si registrano purtroppo 15 nuovi decessi - 10 uomini e 5 donne con un'età media di 84,1 anni - per un totale di 930.

Eseguiti 170.296 test, 4.234 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.260. Questi i dati diffusi dalla Regione.

Complessivamente sono 4109 i positivi in isolamento a casa, 11409 (meno 1.293 rispetto a ieri) le persone, anche loro isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 483, 45 in meno di ieri (-8,5%), di cui 84 in terapia intensiva (meno 7 rispetto a ieri), di cui 2854 a tutti gli effetti. (ANSA).