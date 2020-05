Calcio: da Pulgar a Pezzella, visite alla Fiorentina

(ANSA) - FIRENZE, 08 MAG - Giorno di visite di idoneità per i giocatori della Fiorentina in previsione della ripresa facoltativa fissata nel pomeriggio. In mattinata si sono presentati al Centro sportivo 'Davide Astori' Pulgar, Terzic, il capitano Pezzella (fra i tre giocatori risultati contagiati a marzo e guarito a inizio aprile dopo il secondo tampone), quindi Benassi, Badelj e Castrovilli. Dopo i controlli, chi vorrà, potrà scegliere in giornata se tornare al Centro per una leggera corsa e qualche esercizio sulla porzione di campo assegnata, senza però poter usufruire degli spogliatoi e della palestra.

Fra i presenti anche il responsabile sanitario del club Luca Pengue, pure lui colpito dal virus a marzo. ''I ragazzi stanno arrivando scaglionati, li ho visti tutti bene e si sono mantenuti abbastanza in condizione - ha spiegato il dg Joe Barone lasciando la struttura - per la ripartenza ufficiale attendiamo il protocollo dopodiché seguiremo tutte le direttive''. Dopo i test e i tamponi effettuati mercoledì nel club viola sono risultati positivi tre giocatori e altrettanti componenti dello staff tecnico-sanitario per i quali prosegue l'isolamento: tutti sono asintomatici e stanno bene. (ANSA).