Toscana: 26 nuovi casi, altri 16 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - Sono 9.683 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono di ben 382, pari al10,4% in più e raggiungono quota 4.052, circa il 42% dei casi totali. Aumentano però rispetto all'ultima registrazione i decessi: sono 16, tra cui 6 uomini e 10 donne, età media di 85,1 anni, che portano a oltre 900, per la precisione 915, il totale dei morti da inizio epidemia. I test eseguiti hanno raggiunto quota 166.062, 4.509 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.499. Gli attualmente positivi sono oggi 4.716. Questi i dati diffusi dalla Regione.

Complessivamente 4.188 positivi sono in isolamento a casa, altre 12.702 sono anch'esse isolate perchè contatti di contagiati.Si riducono ancora le persone ricoverate: sono complessivamente 528 di cui 91 in terapia intensiva.

Le persone complessivamente guarite salgono a 4.052: 1.345 lo sono clinicamente guarite, 2.707 a tutti gli effetti. (ANSA).