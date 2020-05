Mps: ricevute 21mila domande prestiti garantiti

(ANSA) - ROMA, 07 MAG - Mps ha ricevuto 21mila e 800 domande per i prestiti garantiti dallo Stato fino a 25mila euro. E' quanto ha affermato l'ad Morelli nella conference call sui risultati trimestrali secondo cui il controvalore è di 450 milioni di euro. Mps ha anche ricevuto domande per 90mila moratorie sui crediti, di cui 48mila da imprese, per un'esposizione lorda di 10,2 miliardi di euro. Il 25% di queste è stato realizzato con iniziative ad hod dello stesso gruppo.

