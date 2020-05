Fase 2: Firenze distribuisce guanti alle fermate

(ANSA) - FIRENZE, 07 MAG - "L'amministrazione ha deciso di acquistare guanti monouso: da oggi vengono distribuiti alle fermate" dei mezzi pubblici "agli utenti che non hanno protezione". La distribuzione è a cura "della protezione civile". Lo ha reso noto l'assessore ai trasporti del Comune di Firenze Stefano Giorgetti, intervenendo nella commissione ambiente, vivibilità e mobilità, convocata in videoconferenza.

Giorgetti ha ribadito che sui mezzi pubblici, oltre alla mascherina, è necessario utilizzare i guanti, annunciando questa iniziativa che permette così di venire incontro alle persone.

"Al momento la distribuzione è principalmente a terra", ha aggiunto Giorgetti. Sull'incremento del traffico "ad oggi, rispetto ad una potenzialità di 230-250mila di veicoli in ingresso in città, siamo intorno a 150mila". (ANSA).