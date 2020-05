Toscana, solo 26 nuovi casi

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAG - In Toscana sono 9.657 i casi di positività al Coronavirus, 26 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,3% in più rispetto al totale del giorno precedente. L'indice di contagiosità (R0), calcolato su una media mobile di 7 giorni è dello 0,7. I guariti crescono del 3,3% e raggiungono quota 3.670, il 38% dei casi totali. I test eseguiti a inizio epidemia sono 161.553, 4.293 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 3.807. Gli attualmente positivi sono oggi 5.088, il 2% in meno di ieri. Si registrano purtroppo 10 nuovi decessi - 6 uomini e 4 donne con un'età media di 82,9 anni - che portano a 899 i deceduti dall'inizio dell'epidemia. Quetsi i dati diffusi dalla Regione.

Complessivamente sono 4.534 i positivi in isolamento a casa, 12.801 (meno 2.534 rispetto a ieri) le persone, anch'esse isolate perchè contatti di contagiati.