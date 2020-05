Daini 'a passeggio' nel centro di Viareggio

(ANSA) - VIAREGGIO, 06 MAG - Due daini hanno fatto una passeggiata nel centro di Viareggio, tra via Mazzini e via Puccini nei pressi della stazione ferroviaria la notte scorsa.

Sono stati notati dal personale in servizio di una volante del commissariato di polizia e sono stati "scortati" fino al loro habitat nella pineta di Levante in Darsena.Con un po' di fatica, riferisce il commissariato, e tanta pazienza da parte degli agenti, tutto si è concluso bene. I daini sono stati filmati.

