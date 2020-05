Costa Diadema, sbarcati 118 marittimi

(ANSA) - PIOMBINO (LIVORNO), 06 MAG - Sono stati sbarcati stamani dalla Costa Diadema, la nave da crociera ferma in quarantena a Piombino (Livorno), altri 118 membri dell'equipaggio: tranne 4 brasiliani, soni tutti indonesiani. I marittimi, spiegano dall'Authority di Livorno, verranno trasferiti a Fiumicino da dove potranno prendere il volo per i rispettivi Paesi di destinazione. Rimangono così a bordo 580 persone ancora - dopo lo sbarco anche di 241 filippini il 24 aprile scorso -, di cui 180 necessarie all'armamento per assicurare il funzionamento della nave. Nei prossimi giorni verranno sbarcate altre 100 persone.

"Tutto sta procedendo come da programma - ha detto il responsabile per l'Adsp dell'ufficio portuale di Piombino, Claudio Capuano -, la macchina organizzativa sta funzionando perfettamente. Riusciremo presto a sbarcare anche gli altri membri dell'equipaggio".