Inchiesta procura Arezzo su morti in Rsa

(ANSA) - AREZZO, 5 MAG - La procura di Arezzo ha aperto un'inchiesta sulle morti di anziani colpiti dal Coronavirus nelle Rsa di Montevarchi e di Bucine: 26 in tutto le vittime di cui 15 a Montevarchi. Le ipotesi di reato vanno dall'omicidio colposo plurimo alle lesioni colpose plurime fino alla violazione della normativa anti-infortunistica per i dipendenti.

Il fascicolo non ha indagati al momento e vi sono riuniti tutti gli esposti già presentati in procura finora tra cui quello del comitato delle famiglie della Rsa di Bucine, quello del sindaco di Montevarchi Silvia Chiassai Martini, quelli di familiari, dipendenti e persino esposti anonimi.