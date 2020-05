Covid,parà igienizzano sede Comune Siena

(ANSA) - SIENA, 5 MAG - Il palazzo Pubblico di Siena, sede del Comune di Siena che si affaccia su piazza del Campo, igienizzato dai paracadutisti dell'Esercito per il contrasto al Coronavirus. Le operazioni hanno visto impegnati oggi i militari del 186mo reggimento 'Folgore' di stanza nella città del Palio e proseguiranno anche nei prossimi giorni su tutta la struttura comunale, compresa la parte antistante e il comando di polizia municipale. L'iniziativa è stata resa possibile grazie all'accordo tra il sindaco di Siena Luigi De Mossi e il comandante del 186mo reggimento paracadutisti 'Folgore', colonnello Federico Bernacca, che ha messo a disposizione due squadre di bonificatori equipaggiati di speciali apparecchiature in dotazione all'esercito e che vengono normalmente utilizzate per l'allestimento di posti di bonifica in ambiente operativo contaminato (chimico, biologico, radioattivo e nucleare).