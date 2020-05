Vendono farmaco uso antiCovid, stop siti

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAG - Sequestrati e oscurati dalla GdF di Firenze quattro siti web che vendevano un farmaco antiretrovirale promuovendolo per cura sicura contro il Coronavirus. Il medicinale, vendibile solo con ricetta medica e usato in alcuni ospedali come trattamento sperimentale antiCovid-19, era venduto a 600 euro a confezione. Inoltre negli stessi controlli è stato oscurato un altro sito web che vendeva liberamente 'test rapidi' presentati come idonei a diagnosticare il Covid-19, mentre questi stessi test sono riservati per legge a essere effettuati da professionisti della sanità. Infine, la stessa GdF di Firenze ha denunciato per frode in commercio il titolare di un'azienda di Mantova e altri rivenditori per aver immesso sul mercato quasi 50.000 litri di gel per mani non autorizzato poiché indicato in confezione come sanitizzante sebbene privo della certificazione del Ministero della Salute.

Nel magazzino la GdF ha sequestrato 6.940 confezioni (totale 3.500 litri). Oscurato il sito che promuoveva la vendita.