Toscana, si può fare spesa fuori comune

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAG - In Toscana si può uscire dal comune di residenza per andare a fare la spesa in un comune diverso o per andare in un cimitero a rendere omaggio a un defunto con le nuove disposizioni della Regione con l'ordinanza 50 del 3 maggio. Lo spiega la stessa Regione rispondendo a domande frequenti di richiesta di chiarimenti. Quindi, sottolinea una nota, "è consentito lo spostamento individuale per acquistare prodotti rientranti nelle categorie di generi di cui è ammessa la vendita nell'ambito dei confini provinciali e, nel rispetto del principio di prossimità, anche nei comuni limitrofi o collocati nei pressi dei confini provinciali". Inoltre è consentito spostarsi nell'ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, con l'accompagnamento di una persona nei casi di minori o di persone non completamente autosufficienti rispettando la distanza di sicurezza e il divieto di assembramento.