Firenze si rianima, traffico ma no caos

(ANSA) - FIRENZE, 4 MAG - Torna a rianimarsi Firenze dopo il lockdown senza però situazioni caotiche. In città si nota più traffico anche se non certo ai livelli prima del blocco. I viali si sono così ripopolati di auto ma soprattutto è cresciuta la frequenza di mezzi pubblici: per assicurare la distanza di sicurezza tra i passeggeri gli autobus non possono trasportare più di 11 persone a sedere e 7 in piedi, tutti con mascherina e guanti. Grande attenzione poi alle fermate della tramvia, 'presidiate' dalla polizia municipale per evitare assembramenti.

A bordo un massimo di 44 passeggeri per ogni tram rispetto ai 270 che può trasportare.

'Riprende vita' anche la stazione di S.M.Novella. Decisamente aumentato il traffico in autostrada, che è comunque scorrevole e registra una crescita di mezzi pesanti. Da oggi riaprono poi il Duomo per la preghiera personale e parchi come le Cascine con il controllo anche con droni. Da oggi poi via libera alla vendita da asporto, anche senza prenotazione, in bar e ristoranti.