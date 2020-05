350 bagni Versilia aperti per protesta

(ANSA) - LUCCA, 04 MAG - Sono stati circa 350, pari all'80% del numero complessivo, gli stabilimenti balneari della Versilia (Lucca) che stamani hanno aperto per un'ora per protestare simbolicamente contro la mancata possibilità di ricominciare a lavorare con la fase 2 dell'emergenza coronavirus e per sensibilizzare le amministrazioni sul problema ancora non risolto per i bagni e le attività ricettive. Lo rendono noto le associazioni del balneari della Versilia, promotori dell'iniziativa consistita in una sorta di flash mob, con un solo rappresentante di ogni stabilimento presente da solo in spiaggia, con la tipica maglietta da salvataggio, il salvagente e la mascherina a protezione di bocca e naso.