Toscana:38 nuovi casi,dato più basso 8/3

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - In Toscana sono 9.563 i casi di positività al Coronavirus, 38 in più rispetto a ieri. Eccetto il 27 aprile, giorno in cui uno dei 13 laboratori non aveva potuto processare tamponi, è il dato più basso dei nuovi casi a partire dall'8 di marzo. Lo rende noto la Regione spiegando che i nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 2% - sono + 66 - e raggiungono quota 3363 di cui 1.284 clinicamente, 2.079 a tutti gli effetti. I test eseguiti in totale sono 150.914, 2.691 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.958. Si registrano purtroppo altri 9 decessi - 2 uomini e 7 donne con un'età media di 81,6 anni - che portano a 872 i morti complessivi.

Sono poi 4.703 i contagiati isolati casa e 15.502 le persone anch'esse isolate perchè contatti di positivi. Si riducono ancora i ricoverati: sono complessivamente 625 (-12) di cui 112 in terapia intensiva (-6): è il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali.