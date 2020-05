Fase 2:Rossi,prudenza,no'fare come pare'

(ANSA) - FIRENZE, 3 MAG - "La mia posizione per la ripartenza è di prudenza e di gradualità. La fase 2 non può essere un fare come ci pare. La ripartenza delle attività e dei movimenti ci espone ad una ripresa dei contagi e quindi ci obbliga ad avere attenzione e senso di responsabilità. Il rischio è di dover tornare presto indietro, vanificando i sacrifici fatti finora.

Oggi, con questo spirito, vado a preparare le ordinanze per la fase due, dopo avere ascoltato tante legittime richieste, ma consapevole dell'obbligo di decidere con coscienza a favore del bene di tutti". Lo scrive su Facebook il governatore della Toscana Enrico Rossi. "Anche ieri, in quella per i mezzi pubblici - prosegue - abbiamo deciso che sugli autobus e sui treni siano necessari, oltre alla distanza sociale, anche la mascherina, la pulizia delle mani e/o i guanti monouso. Essere prudenti vuol dire volere davvero ripartire".