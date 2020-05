In casa ha serra marijuana, denunciato

(ANSA) - UZZANO (PISTOIA), 2 MAG - Incuranti delle norme anti Coronavirus si erano ritrovati in casa dove, occultate dietro una parete mobile, c'erano delle piante di canapa indiana. E' quanto scoperto dai carabinieri ieri a Uzzano (Pistoia). I militari avevano deciso di fare un controllo nell'abitazione da cui proveniva musica ad alto volume. All'interno sono stati identificati il proprietario, un operaio 36enne, e una commerciante 34enne. Avendo notato un barattolo con della marijuana su un tavolo, i carabinieri hanno perquisito l'abitazione scoprendo dietro un grosso pannello mobile insonorizzato della camera da letto una serra con tre piante di canapa, e tutto il necessario per la coltivazione della cannabis. L'uomo è stato denunciato e la ragazza sanzionata per la violazione della normativa anti covid.