Firenze, da 4/5 guanti su bus e tramvia

(ANSA) - FIRENZE, 02 MAG - Parchi, fra cui quello delle Cascine e l'Anconella, e cimiteri riaperti, supporto alle famiglie con bambini nelle aree verdi, guanti obbligatori su bus e tram: sono alcuni dei punti dell'ordinanza del Comune di Firenze per la fase 2, illustrata dal sindaco Dario Nardella e da alcuni assessori in una videoconferenza. "Il 4 maggio - ha detto il sindaco - aprono una prima parte di parchi e giardini. Aprono anche i cimiteri. Il 6 maggio invece partiamo con gli orti urbani, e con le attività di assistenza alle famiglie con bambini nei giardini e nei parchi. Poi la settimana successiva, sulla base delle risultanze del monitoraggio, prevederemo l'apertura anche di ulteriori parchi e spazi verdi". Oltre al rispetto delle distanze di sicurezza, l'obbligo dell'uso di guanti protettivi è previsto "sui bus - ha detto il sindaco - sul tram, negli orti urbani, e nei cimiteri, mentre in parchi e giardini è fortemente raccomandato. Chi esce di casa è bene che si porti la mascherina anche se pensa di uscire da solo".