Covid: Toscana, in calo casi e decessi

(ANSA) - FIRENZE, 2 MAG - In calo i casi di Coronavirus in Toscana, diminuiscono anche i decessi: si registrano altri 80 positivi (+ 0,8%) e 9 decessi (5 uomini e 4 donne con un'età media di 85,6 anni). Ieri erano stati 93 i nuovi casi e 12 i morti. In totale sono 9.525 i contagiati e 863 i deceduti.

Effettuati anche meno test rispetto all'ultima rilevazione: in totale hanno raggiunto quota 148.223, 1.767 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 2.749 (il dato diffuso ieri dalla Regione era rispettivamente di 4.607 in più rispetto e 4.800 analizzati). Crescono poi del 2,5%, pari a 79, i guariti che raggiungono quota 3297: 1.284 clinicamente, 2.013 a tutti gli effetti.

Ci sono poi 4.728 positivi in isolamento a casa e 15.362 persone anch'esse isolate perchè contatti di contagiati. Si riducono ancora le persone ricoverate: sono in tutto 637 (meno 7), di cui 118 in terapia intensiva (meno 6). Per numerosità di casi rispetto alla popolazione la Toscana è 10/a in Italia, per il tasso grezzo di mortalità 12/a.