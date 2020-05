Biodiversità sulle Mura urbane di Lucca

(ANSA) - LUCCA, 2 MAG - Più biodiversità sulle Mura di Lucca: il Comune ha deciso di creare un corridoio ecologico di 2,7 chilometri intorno al fossato sud degli spalti da Porta San Donato a Porta Elisa, decidendo,.

In occasione dello sfalcio dell'erba nel parco delle Mura urbane, in corso in questi giorni, la vegetazione non è stata tagliata lungo i margini dello stesso fossato sugli spalti nel tratto fra Porta San Pietro e Porta Elisa, preservandola lungo le sponde con il parere favorevole del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord. Visto il buon esito dell'operazione anche il tratto del canale fra Porta San Donato a Porta San Pietro nei prossimi giorni sarà risparmiato dal taglio. "In questo modo - spiega il Comune - sarà formato un vero e proprio corridoio ecologico e ricreato un ecosistema più ricco e interessante dove si svilupperanno piante palustri e potranno trovare asilo, anfibi, pesci, libellule, farfalle e uccelli il tutto per una lunghezza complessiva di 2.7 chilometri".