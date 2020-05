Toscana: risalgono nuovi casi, 12 morti

(ANSA) - FIRENZE, 1 MAG - Tornano a salire, al confronto con gli ultimi quattro giorni, i nuovi casi di Coronavirus in Toscana: sono 93 quelli registrati rispetto a ieri (quando erano stati 60), con un incremento dell'1%. Complessivamente sono 9.445 i contagiati dall'inizio dell'epidemia. In calo invece il numero dei decessi che sono stati 12 - 4 uomini e 8 donne con un'età media di 86,2 anni - che portano a 854 il numero complessivo delle persone morte. Crescono anche però, del 10%, i guariti - sono più 292 rispetto a ieri - che raggiungono quota 3218: di questi sono 1.274 le persone 'clinicamente guarite', 1.944 quelle a tutti gli effetti, con doppio tampone negativo.

Questi alcuni dei dati diffusi dalla Regione.

Eseguiti finora 146.456 test, 4.607 in più rispetto a ieri, mentre quelli analizzati oggi sono 4.800. Si registrano poi 28 ricoveri in meno rispetto a ieri: in totale sono 644 di cui 124 in terapia intensiva. Ci sono poi 4.729 contagiati in isolamento a casa e altre 15.444 persone isolate perchè contatti di positivi.