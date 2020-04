Fugge con 2 kg cocaina e sperona auto Cc

(ANSA) - PRATO, 30 APR - Un 25enne arrestato a Prato dai carabinieri dopo una rocambolesca fuga, in cui ha pure speronato un'auto dell'Arma, quando è stato bloccato aveva con sé due chili di cocaina, motivo della fuga. L'episodio è accaduto in via Valentini e l'arrestato è un disoccupato del Marocco che ora deve rispondere di detenzione a fini di spaccio e danneggiamento. Nell'abitazione sono stati sequestrati circa 3.000 euro ritenuti provento di spaccio. L'auto è di un suo connazionale. Ora il 25enne è nel carcere della Dogaia in attesa dell'udienza per la convalida dell'arresto.