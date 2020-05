Covid: Toscana, 60 nuovi casi e 15 morti

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - In Toscana sono 9.352 i casi di positività al Coronavirus, 60 in più rispetto a ieri (+0,6% rispetto al giorno precedente) mentre i guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.926. Si registrano, però, altri 15 nuovi decessi che portano il totale a 842. Questo l'aggiornamento della Regione Toscana sul Coronavirus con dati delle ultime 24 ore. Calano, comunque, i positivi, oggi 5.584, l'1,4% in meno di ieri. Tra i nuovi guariti (124 totali) ben 105 sono virali, risultati negativi a due tamponi consecutivi.

Negli ospedali i pazienti Covid sono oggi 672 (-6%, 43 in meno di ieri) di cui 126 in terapia intensiva (meno 13 rispetto a ieri). E' il punto più basso raggiunto dal 18 di marzo 2020 per i ricoveri totali, dal 16 di marzo 2020 per le terapie intensive. I ricoverati per Covid-19 sono il 12% degli attualmente positivi. Inoltre i test eseguiti hanno raggiunto quota 141.849, 4.367 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.555.