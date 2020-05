Chiesa "giocare manca ma non so quando avverrà"

(ANSA) - FIRENZE, 30 APR - ''Mi manca tanto giocare ma non so quando riprenderà il campionato e se riprenderà. Ci atteniamo alle comunicazioni che riceviamo''. Federico Chiesa predica pazienza anche se smania dalla voglia di ricominciare dopo questo lungo stop dettato dall'emergenza Covid. L'esterno della Fiorentina ha partecipato ad una diretta Instagram insieme al fratello di 16 anni Lorenzo che gioca nel vivaio della Fiorentina e alla fidanzata Benedetta. ''Sul mercato non si risponde'' - ha sottolineato, ma non si è tirato indietro quando gli hanno chiesto altre curiosità, dai giocatori più ammirati (i brasiliani Ronaldo e Kakà) al gol più bello finora realizzato (''Quello al Milan nel 2018''), dal campione più forte con cui ha giocato (''Ribéry, ha qualità e fantasia fuori dal comune'') al difensore per lui più forte (Paolo Maldini). (ANSA).