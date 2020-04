Toscana:61 i nuovi casi, 16 i decessi

(ANSA) - FIRENZE, 29 APR - Sono 9.292 i casi di positività al Coronavirus in Toscana, 61 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,7% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dell'11% - sono 278 in più - e raggiungono quota 2.802 di cui 1.305 clinicamente guarite, 1.497 a tutti gli effetti. I test eseguiti hanno raggiunto quota 137.482, 3.865 in più rispetto a ieri, analizzati oggi 3.424. Purtroppo si registrano 16 nuovi decessi - 9 uomini e 7 donne, età media 81,8 anni - che in totale sono 827. Questi i dati diffusi dalla Regione Toscana.

La Toscana si conferma al 10/o posto in Italia per numerosità di casi, circa 249 per 100.000 abitanti (media italiana circa 334 x 100.000). E' 12/a per il tasso grezzo di mortalità, pari a 22,2 x 100.000 residenti Media italiana 45,3). Complessivamente ci sono 4.948 positivi in isolamento a casa (- 185) e sono 15.334 (meno 58) le persone isolate, perchè contatti di contagiati. Calano i ricoverati: sono 715 (-48), di cui 139 in terapia intensiva.