Coronavirus:senza mascherina in luoghi pubblici,multe a Pisa

(ANSA) - PISA, 29 APR - Prime multe a Pisa a persone che non indossavano la mascherina in luoghi pubblici come previsto dall'ordinanza regionale. Lo rende noto il Comune precisando che si tratta di tre persone "che sono state trovate in spazi pubblici senza indossare il dispositivo di protezione individuale": la sanzione è di 280 euro. Nello scorso fine settimana a Pisa la polizia municipale ha anche intensificato i controlli: 12 i multati di cui 9 trovati a viaggiare in auto, "senza averne titolo", lungo le vie di accesso al litorale e tre che stavano prendendo il sole in spiaggia. Tra il 20 e il 24 aprile sono state poi 713 le persone controllate, con 7 multe per mancanza di valida motivazione allo spostamento. "Ho chiesto al prefetto – spiega il sindaco Michele Conti - di rafforzare l'impegno di tutte le forze dell'ordine per presidiare maggiormente le zone più critiche. La linea che dobbiamo far passare chiaramente una volte per tutte è che sono vietati gli assembramenti e l'obbligo delle mascherine vale per chiunque".(ANSA).