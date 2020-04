Toscana, 52 nuovi casi e 16 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - In Toscana sono 9.231 i casi di positività al Coronavirus, 52 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,6% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono del 4,9% - sono 123 - e raggiungono quota 2.524: 1.165 lo sono clinicamente, 1.359 (+91 persone) del tutto. I test eseguiti hanno raggiunto quota 133.617, 4.569 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.174. Si registrano 16 nuovi decessi - 8 uomini e 8 donne con un'età media di 85,2 anni - che portano a oltre 800 i morti da inizio epidemia, per la precisione a 811. Questi i dati diffusi dalla Regione.

La Toscana si conferma al 10/o posto in Italia per casi, 248 per 100.000 abitanti: la media italiana è di circa 330 x 100.000. Ci sono 5.133 malati in isolamento a casa per sintomi lievi o perchè asintomatici, altre 15.392 persone isolate perchè contatti di contagiati. I ricoverati oggi sono in tutto 763, meno 62 (pari al -7,5%), di cui 144 in terapia intensiva (meno 10 rispetto a ieri).