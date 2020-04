Liti vicinato, a Firenze 15 interventi

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Cresce il numero delle liti in famiglia e di vicinato con la quarantena imposta dall'emergenza coronavirus. Nelle ultime 48 ore sono stati 15 gli interventi della squadra volante della questura di Firenze per diverbi all'interno dei condomini. In tutti i casi, viene spiegato, si è trattato di liti nate per futili motivi. Tra le cause più frequenti, il volume troppo alto della televisione e schiamazzi notturni.