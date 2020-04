Coronavirus;Fiorentina, Raccolta fondi vicina a 900.000 euro

(ANSA) - FIRENZE, 28 APR - Continua l'iniziativa benefica 'Forza e Cuore' promossa dalla Fiorentina e dal suo presidente Rocco Commisso a sostegno degli ospedali Careggi e Santa Maria Nuova di Firenze: a 40 giorni dall'inizio la raccolta fondi è ormai vicina a toccare 900.000 euro e una parte di essi è già stata destinata all'acquisto di attrezzature per contrastare l'emergenza-Covid.

Fra i giocatori viola che hanno partecipato all'iniziativa anche Franck Ribéry e Federico Chiesa, mentre il capitano German Pezzella (fra l'altro uno dei tre calciatori viola ad aver contratto il virus) ha fatto una donazione grazie alla quale il Comune di Firenze ha acquistato una cinquantina di pacchi per i pasti per famiglie bisognose della città. Un gesto che il sindaco di Firenze Dario Nardella aveva rivelato nel corso di una diretta Instagram con il comico toscano Giorgio Panariello, evidenziando anche la decisione da parte del difensore argentino di agire in anonimato. Ma in questi giorni su vari canali social sono apparsi ringraziamenti nei confronti di Pezzella da parte di alcuni destinatari della sua iniziativa. E la notizia è stata poi diffusa dal Corriere Fiorentino. (ANSA).