Uccise amico, assolto per vizio di mente

(ANSA) - PISA, 27 APR - Uccise nel novembre 2018 l'ex compagno di scuola crivellandolo con 11 colpi di una pistola 357 Magnum, oggi è stato assolto per vizio totale di mente: Danny Scotto, operaio di Chiesina Uzzanese (Pistoia), 29 anni, potrà lasciare il carcere dove era rinchiuso da oltre un anno per l'omicidio di Giuseppe Marchesano, l'amico ucciso nella sua abitazione di Casteldelbosco (Pisa). Il gup di Pisa, Giuseppe Laghezza, ha disposto per lui il ricovero in una struttura psichiatrica giudiziaria per 24 anni.

Il processo si è svolto in rito abbreviato e con l'imputato in collegamento da remoto dal carcere di Pisa. Il pm Sisto Restuccia aveva chiesto la condanna a 12 anni col riconoscimento della parziale infermità mentale di Scotto accusato di omicidio volontario aggravato da premeditazione e crudeltà. Scotto uccise l'amico sparandogli dopo una visita al domicilio della vittima.

Marchesano aveva da qualche tempo interrotto i rapporti con Scotto che decise di andare a trovarlo ma al culmine di una lite gli sparò.