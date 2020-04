Solo 32 nuovi casi Toscana, 17 decessi

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - In Toscana sono 9.179 i casi di Coronavirus, appena 32 in più rispetto a ieri, pari allo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. Un numero assai basso, spiega la Regione, sul quale "ha influito lo stop nella giornata di ieri di uno dei laboratori diagnostici operanti per l'Asl Toscana centro" (in tutto i test eseguiti hanno raggiunto quota 129.048, 1.654 in più rispetto a ieri, oggi analizzati 2.434). Purtroppo ci sono stati altri 17 morti - 6 uomini e 11 donne, età media 79,5 anni -, per un totale di 795 deceduti da inizio epidemia, con un tasso grezzo di mortalità per Covid-19 di 21,3 x 100.000 residenti contro il 44,1 x 100.000 della media italiana.

I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 2.401, di cui 1.133 'clinicamente', 1.268 (+86 persone, pari a più 7,3%) quelli a tutti gli effetti. Sono poi 5.158 i positivi in isolamento a casa (-76), e 15.396 (-775) le persone isolate perchè contatti di contagiati. I ricoverati scendono a 825 (-10) di cui 154 in terapia intensiva (-4).