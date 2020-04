Firenze, ztl resta attiva

(ANSA) - FIRENZE, 27 APR - "Mantenimento della Ztl del centro storico a Firenze". E' questa la volontà di Palazzo Vecchio, contenuta nel piano della mobilità per la ripartenza della città presentato dal sindaco Dario Nardella. Si stima anche che dal 4 maggio, con la Fase 2, a Firenze e nell'area metropolitana riguardo ai mezzi di trasporto pubblico la domanda di mobilità alla riapertura sarà intorno al 50% rispetto a prima. Un dimezzamento dovuto all'assenza degli spostamenti per la scuola e dei turisti. Nel trasporto pubblico l'offerta sarà fra il 20% e il 40% rispetto allo standard abituale. La domanda potenziale, nell'ipotesi più sfavorevole, spiega Nardella, dunque "sarebbe due volte e mezzo l'offerta disponibile". Il sindaco ha anche spiegato che si sta studiando un bollino verde sui mezzi di trasporto, per indicare che sono sanificati. Anche annunciata "l'operazione Bartali": realizzazione accelerata di 12 km di nuove piste ciclabili e di ulteriori 10 km di piste provvisorie su strade a oggi a esclusivo uso dei mezzi a motore.