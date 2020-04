Covid19: centro benessere aperto,multati

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 26 APR - Il personale del commissariato di polizia di Viareggio ha sanzionato un uomo e una donna per essersi introdotti dentro un centro benessere nel centro della città. Una segnalazione al centralino del 113 ha detto che un uomo era entrato da una porta laterale, quindi i poliziotti si sono appostati. Era venerdì sera, intorno alle 23, ed hanno visto uscire l'uomo e una donna orientale. Fermati non hanno saputo giustificare la loro presenza a quell'ora e sono stati sanzionati. Inoltre la donna è stata multata anche per aver tenuto aperto nonostante il divieto imposto dalla normativa vigente per il Coronavirus.